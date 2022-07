¡Confirmado! Lina Tejeiro tiene un nuevo amor y también es un cantante

Los dos publicaron al tiempo; mientras Lina posteó una fotografía en sus historias en la que se ve abrazando al cantante y, aunque no se le ve el rostro completo, es evidente que se trata de Juan Duque. Por su parte, el cantante colgó en sus historias de Instagram una fotografía junto a Tejeiro, en la imagen se ve cómo Lina le da un beso en la mejilla mientras él solo muestra sus ojos. Lea aquí: La polémica indirecta que Lina Tejeiro habría lanzado a Andy Rivera

Juan Duque le puso un particular apodo a la actriz y sus seguidores, que no se les escapa nada, se dieron cuenta de la jugada de los dos artistas.

No azara piojito

Luego, la también creadora de contenido para redes sociales le respondió: “Por favor, necesito que me recojan con cucharita. Me derrito” dando por confirmado que los dos estaban saliendo, pero no fue hasta ahora que los artistas se dejaron ver juntos en sus redes sociales.

Además, a eso de las 10:17 de la mañana de este viernes, la actriz publicó: “Estoy a dos carcajadas de enamorarme”.