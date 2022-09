Conoce el lujoso apartamento donde Aída Victoria Merlano pagará su condena

“Como un milagro”, así calificó Aída Victoria Merlano su sentencia, revelada este 13 de septiembre por un juez del circuito de Bogotá, quien halló culpable a Merlano de participar en la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano, el primero de octubre de 2019 en el norte de Bogotá. (Esta es la condena que tendrá que pagar Aída Victoria Merlano)

“Ya lloré lo que tenía que llorar y ya puedo venir a darles la noticia. No me voy a ir a una cárcel, lo que iba a pasar hoy realmente era eso, que me mandaran 15 años mínimo a una cárcel y pasó un milagro porque fueron siete años y medio, y va a ser en el beneficio de casa por cárcel”, dijo en sus redes sociales.

La influencer, que deberá pagar 7 años y cinco meses de condena en prisión domiciliaria, para muchos habría salido bien librada, pues estará con todas las comodidades en su lujoso apartamento en Barranquilla y no en una fría cárcel.