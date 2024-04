Conozca a Sebastián Martino, el famoso juez de Desafío

Mucho antes de ser el juez del Desafío, de hacerse conocido como el creativo de los juegos del popular reality y de hacerse famoso por el grito “Preparados, listos, ya...”, Sebastián Martino fue un concursante más de este tipo de formatos.

Fue el primer ganador de Expedición Róbinson Argentina en el año 2002 y desde entonces, pese a haberse graduado de abogado, ha estado ligado como productor en este tipo de programa de aventuras. En Caracol lleva 22 años y con Desafío está desde la primera edición.

“Entré a Caracol hace 22 años, el canal estaba formando un equipo de creativos de entretenimiento y ahí llegué yo, siendo el que menos sabía”, le contó el productor en charla con el medio El Colombiano, desde uno de los “box” en los que se graba Desafío XX.

"Yo participé de Expedición Róbinson y un año después fui al mismo lugar, en Panamá, donde se había grabado el programa donde participé, con la sorpresa que la productora que hizo el mío estaba haciendo el de Colombia y el de Portugal. Yo llegué ahí con mi mochilita, porque estaba en un año sabático, y los colombianos y los portugueses comenzaron a saludarme con mucha familiaridad. Me conocían porque habían visto el programa que gané, la productora para venderles el formato les mostró ese programa, entonces me sentí en casa y empecé a parchar y andar con ellos, tuve un romance con una de la producción y como todos los extranjeros la vine a visitar a Colombia y aquí me quedé".