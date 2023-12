Conozca el trabajo de César Escola tras la final de ‘Yo me llamo’

Los televidentes se despidieron del programa de imitación más grande de Colombia y que en esta temporada tuvo a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno como jurados de la edición. Lea aquí: Video: Carín León le envió un mensaje especial a su imitador de ‘Yo me llamo’

La novena edición de ‘Yo me llamo’ finalizó y Carin León fue el doble exacto de su artista favorito y se llevó 500 millones de pesos, así lo decidió el público.

En una reciente entrevista con la presentadora Laura Acuña, Escola contó a qué se dedicará tras la final de ‘Yo me llamo’, puesto que como él mismo contó, no puede quedarse sin trabajar porque tiene deudas que pagar y una familia que mantener. Lea aquí: Conozca al percusionista cartagenero de ‘Yo me llamo’ que enamoró a un país

“Yo tengo deudas como todo el mundo, uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con qué darle de comer a mi familia”, reveló Escola en ‘La sala de Laura Acuña’.

El músico confirmó que continuará trabajando para el Canal Caracol, que es su familia y le ha ofrecido tanto en su carrera profesional. Lea aquí: “No saben elegir”: críticas a ‘Yo me llamo’ por elección de Carín León

“Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser ‘todero’ en algunas cosas; en el caso de Yo me llamo, tengo una gran conexión con Amparo, nos conocemos desde hace 34 años, yo trabajé con ella a los seis meses de estar en Colombia. (...) Cuando no estoy frente a cámara, estoy como coach musical en La voz kids, en La descarga, y en A otro nivel, porque tengo que seguir trabajando. Eso es chévere porque el televidente descansa de mi cara durante un año”, concluyó.