Cossio responde a críticas por su nuevo auto: “Enfóquense en sus propias m”

Pero luego compartió en sus historias un pantallazo de ese comentario junto a su respuesta y agregó: “No sé el porqué, pero cuando la gente es tan perdedora y sufre por lo ajeno, especialmente por lo mío, me encanta ponerlos a sufrir más. No conozco el estado de esta persona, pero dudo que sea uno favorable. Qué lamentable uno tener que caer tan bajo como para tener que sufrir por lo ajeno. Repito lo que ya he dicho varias veces: si a mí me va bien en la vida es porque yo estoy pendiente de lo mío y de lo de mi gente, siempre enfocado mirando hacia el frente. No me importa lo que tengan o no tengan los demás, lo que logren o no logren los demás, eso no me da ni me quita nada. El sol brilla para todos... ¿Quieren que les vaya bien? Enfóquense en sus propias m...”, finalizó Cossio. Le puede interesar: Lo que Yeferson Cossio dijo sobre su ruptura con Jenn Muriel