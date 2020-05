Críticas a cantante cartagenero por vender pizzas en cuarentena

Raymond admite que no han sido días fáciles para él pues además de no tener opción de hacer lo que más ama: cantar salsa, ha tenido que lidiar con los comentarios malintencionados de personas e incluso colegas que lo atacan por dedicarse a vender pizzas por estos días. “Llegaron muchos mensajes que ‘qué chévere’, felicitándome, preguntándome por el producto pero también estuvo esta otra gente que tiene el estigma que el artista, obvio sé que todo entra por los ojos, y dicen como que no joda ese cantante ahora vende pizzas”, manifiesta.

Para él ningún trabajo es deshonra

Aunque se reconoce como un ser humano centrado confiesa que recibir este tipo de mensajes, sobre todo en estos momentos lo llena de decepción de darse cuenta “de cómo la gente puede tener ese pensamiento muerto e ignorante que una persona es menos porque trabaja en algo diferente a lo que hace”.

Son varias semanas las que tiene el intérprete de ‘Tu traición’ dedicado a su emprendimiento que consiste en vender un kit para que las personas armen pizzas en casa y en familia ya que la cuarentena lo permite. “¿qué hace uno ante esto? Reinventarse y buscar salir adelante, en este caso yo lo hice vendiendo pizzas, yo mismo las preparo, cojo los encargos, manejo las redes sociales y las reparto”, agrega.

El cantante de salsa tampoco tuvo reparos en enviarle un mensaje a sus colegas pues él mismo expresa que es posible que muchos no estén pasando un buen momento por estos días. “Sé que muchos de mis colegas puede que estén pasando una situación difícil pero ellos están de brazos cruzados creyendo que si hacen algo distinto a la música, van a bajar de categoría y yo les digo que a lo contrario yo digo que sube de categoría y de persona porque estás pensando en tu familia, estás solucionando, estás pensando que si no es una cosa es la otra, no estás esperando en empeñar o vender algo mal vendido.

La idea es que nos apoyemos porque también recibí críticas de colegas, que dicen que por ser artista no puedo hacer esto. En el presente necesitamos ser más persona que artistas. Yo no me varo”, finaliza y de una revela que una vez termine la entrevista, se prepara para salir a repartir sus pizzas.