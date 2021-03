“¿Cuándo veremos a Lincoln?”, Caro Cruz aclara si sigue con su pareja

En la opción de preguntas de Instagram, Carolina aprovechó para responder algunas dudas de sus millones de seguidores. Varios cuestionamientos fueron sobre el porqué no ha compartido fotos o videos en redes con el padre de sus dos hijos.

“¿¿Cuándo veremos a Lincoln con ustedes? Falta la foto con el papá”, a lo que ella respondió contundentemente: “Si uno no sube fotos con la pareja, piensan que estamos mal. Estamos muy bien, lo que pasa es que no lo tenemos que estar mostrándolo todo el tiempo. Me preguntan mucho por él, síganlo en sus redes para que sepan en qué anda”.