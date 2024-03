Cuñada de Evaluna Montaner se enfureció por rumores de embarazo

Después de cuatro años de relación con Ricky Montaner, Stefi Roitman decidió hablar con notable molestia sobre los rumores sobre un posible embarazo.

La actriz compartió a través de Tik Tok un video en el que expresa lo mucho que le molesta que opinen no sólo sobre su cuerpo, sino del cuerpo de cualquier mujer. En la publicación, no solo desmintió estar esperando un hijo, sino que también hizo un llamado a no hablar tan ligeramente sobre los cuerpos de los demás o la maternidad, ya que puede causar mucho daño.