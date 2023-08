Dalila Gelsomino es la nueva novia de Eros Ramazzotti; le lleva 25 años

Al siempre romántico Eros Ramazzoti, le llegó el amor. Así lo confirmó de manera pública a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en ella el cantante posa junto a su nueva novia y le dedica un mensaje especial, en el que mencionó la importancia de ser libres a la hora de amar.

El artista que se ha destacado por traspasar fronteras con las letras de sus canciones, demostró una vez más que el amor es “la cosa más bella”, por lo tanto se dejó ver junto a la también italiana, Dalila Gelsomino, a quien conoció en el 2022, y con quien fue capturado en algunos espacios que disfrutaba de su compañía.

Dalila es una mujer de 34 años que se creció en el mundo del modelaje, sin embargo actualmente reside en México, donde se ha dedicado a la industria de bienes raíces. Esta mujer 25 años menos sería la protagonista de la historia de amor que el artista define como ‘feroz. “No escuches las palabras de la gente. El amor es sordo, terco, no tiene edad, hace bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz y a veces sobrepasa los límites”, fueron las primeras palabras de Eros en la publicación que ya tiene más de 100 mil likes. Lea aquí: Will Smith se sincera: “el éxito y el dinero no equivalen a felicidad”