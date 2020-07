Danna García confesó la mala experiencia en grabación de Pasión de Gavilanes

En medio de un Live con Lorena Meritano, la actriz dijo que su experiencia en la producción no fue la mejor, pues aunque su papel fue uno de los más reconocidos, las diferencias personales entre sus compañeras se convirtieron en una molestia para ella.

Después de 17 años ‘Pasión de Gavilanes’ sigue siendo una de las producciones más exitosas de la televisión colombiana, pues cada uno de sus protagonistas se ganó el corazón de los televidentes con sus historias. Sin embargo, no todo fue color de rosa en esa producción.

“Tal vez mis compañeras no sabían que yo no tenía ningún interés profesional, o sea, yo no estaba buscando ni triunfar ni ser la reina de las novelas haciendo eso, ni sobresalir, porque mi corazón estaba todavía en una transición entre lo que yo venía de vivir de mi vida personal, que era mi prioridad”, dijo García a Meritano.

Agregó que “algunas personas intentaron poner a los demás en su contra y ella se dio cuenta tarde”.

Pese a estas declaraciones, ahora con el regreso de la producción se ha visto a las actrices en contacto a través de redes sociales e incluso en entrevista con El Universal, Paola Rey reveló que crearon un grupo de WhatsApp con todos los actores para mantenerse en contacto actualmente, por lo que parece que dejaron atrás los malos ratos.