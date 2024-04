Dayana Jaimes se molestó por foto que recrearon de Martín Elías Jr. con su padre

Por su parte, tanto la fotografía como la opinión de Dayana despertaron bandos en redes sociales, están quienes manifiestan que Jaimes siempre está buscando la manera de utilizar el nombre de Martín Elías para lucrarse: “Esta señora sí es polémica”, “Qué fastidio esta vieja, ya anda con otro y jodiendo”, “La gente sí jode, dejen al pelao tranquilo si se pone una ropa parecía del papá, es el hijo”, “Dayana siempre critica a todos”, “Y ella como sí pudo facturar con la muerte del esposo”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Lea aquí: ¿Dayana Jaimes hablaría ‘desde el más allá’ con Martín Elías?, esto dijo

Y están quienes comparten la opinión de Dayana y dicen que lo que están haciendo es una estrategia de marketing que estaría retando al destino: “La foto y muchas cosas estuvieron de más... es una foto planeada y pensada para tomarse y enviar un mensaje. Lo mejor que puede hacer es demostrar con la voz y no con fotos, que puede ocupar un espacio en el gremio musical”, “Bonito, que quiera seguir los pasos de su padre, pero creo que está desafiando a Dios, a la vida y al destino, replicando un momento de la historia en su familia que fue trágico. Sus asesores deberían ser más cuidadosos con ese tema”, “A mí parecer que la que se está encargando de todo es la mamá de ese pelado, muy mal todo, el chamo no tiene para cantar y como saben que no canta, ahora lo visten igualito al papá. Así no es”, “Razón tiene duélale a quien le duela”, “Si por primera vez estoy de acuerdo con ella, no me pareció esa foto”, “Muy malo ese marketing que utilizaron para impulsar su imagen, lo correcto que sé de a conocer por el canto y no por replicar un momento tan maluco”.