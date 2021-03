Demi Lovato confesó que fue violada cuando era actriz de Disney

Las declaraciones las dio a conocer a través de su documental ‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’ (’Demi Lovato: Bailando con el diablo’), que abrió este martes el festival online de South By Southwest.

Agregó que “estábamos enrollados, pero yo dije ‘Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perderla (mi virginidad) de esta forma’”, contó. “Pero eso no importó -lo hizo igualmente”.

Aunque Lovato no mencionó el nombre de su agresor, dijo que el abuso ocurrió cuando “era parte del elenco de Disney “ y que tuvo que “seguir viendo a esta persona todo el tiempo” después del ataque.

Además, contó que, en su momento, lo reportó, pero “nunca se metió en problemas, por ello nunca fue retirado de la película en la que estaba participando”.

Actualmente, Demi, quien saltó a la fama con la película ‘Camp Rock’, filmada cuando ella tenía 15 años, tiene 28 años y está a la espera de publicar el próximo 2 de abril el álbum “Dancing With The Devil. The Art Of Starting Over”, el primero desde la sobredosis por la que estuvo hospitalizada en 2018 y que, según reveló recientemente, la provocó un infarto, tres derrames cerebrales y diversas secuelas en su salud.