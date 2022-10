Diana Celis, la ex de Epa Colombia, le dice mentirosa, ¿por qué?

“Tú me fallaste, no fui yo, así que respeta a la mujer que te entregó todo durante seis años”, fueron las palabras de Diana Celis, expareja de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, luego de que ‘La reina de las keratinas’ revelara en sus historias de Instagram detalles sobre la demanda que interpuso Celis en su contra. Lea aquí: Epa Colombia confiesa infidelidades en su relación con Diana Celis tras demanda

“He dejado sueños y proyectos que he tenido en mi vida por vivir la vida de los demás”, dijo la futbolista que ahora juega en el Club de Deportes Santiago Morning (de Chile). Sin embargo, Epa mencionó en su Instagram que Celis siempre estuvo enfocada en su carrera futbolística, y que por esta misma razón —aunque sí recibió su apoyo con el emprendimiento— no la apoyó tanto como quiere hacer creer.

La exjugadora del Santa Fe rompió el silencio y salió a defenderse a través del mismo medio, sin embargo, no mencionó ni una palabra respecto a la demanda que dio tanto de qué hablar en la ‘caja de preguntas’ de las historias de Instagram de Epa Colombia. Solamente habló de todo el empeño que puso en la relación para posteriormente terminar decepcionada, aun así, no mencionó en ningún momento el nombre de la empresaria.

Por otro lado, la deportista dijo: “Cuando supe que ella estaba con otra persona no abandoné a nadie, porque me enseñaron que a las personas que se ama no se abandonan”, lo cual se contradice con las historias previas de la influencer, pues esta sostuvo que quien habría cometido la primera infidelidad fue su expareja.

Finalmente Diana Celis reveló que la razón por la que Epa Colombia está “intentando dejarla por el piso”, es porque ya tiene a alguien más y espera que sus seguidores la acepten. “Son mentiras, para que acepten a su nueva pareja en sociedad”, dijo.