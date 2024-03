Diego Cadavid tuvo un accidente en el rodaje de ‘El Bolero de Rubén’

Según indicó Cadavid, reconocido actor por sus roles en ‘El cartel de los sapos’ y ‘Café con aroma de mujer’, la lesión no fue grave, pero necesitó seis puntos y enfrentó una serie de dificultades para continuar filmando por la hinchazón de su ojo. Lea aquí: ‘El Bolero de Rubén’: la película colombiana que encantará con su historia

“Me rompí la cabeza filmando una escena... Eran las 8 pm... Primera escena de la noche y primera toma, recién empezábamos. Me accidenté haciendo esa toma y caí al piso... Me cosieron 6 puntos en la ceja. Salí del hospital y volví al set a seguir filmando... Antes de que se hinchara y fuera imposible cubrirlo... Pero los siguientes días la tarea sería esconder esa herida, el resto de la película... El ojo se me puso así y peor... ¡La escena del accidente quedó en la película, se van a dar cuenta!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Además, Diego adquirió nuevas habilidades gracias a su personaje, como es el canto, y decidió tomar clases para interpretar el personaje desde una realidad y compromiso que requería la historia. Entre otras curiosidades, destacó que el director Juan Carlos Mazo es el escritor de la obra y de las canciones sin ser músico. Mazo orquestó el primer musical del cine colombiano. Lea aquí: ¿Regresa El Titi? Gregorio Pernía habló sobre salida de La casa de los famosos