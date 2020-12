Diez artistas colombianos que brillaron en 2020

El 2020 no fue el mejor año para el mundo en general debido a la pandemia del covid-19, sin embargo, sí lo fue para algunos artistas colombianos que estuvieron imparables este año y alcanzaron grandes logros para su carrera, dejando en alto al país. Te contamos cuál fue el top 10 de cantantes que brillaron en 2020. 1. Shakira Con más de 25 años en la música, la autora de ‘Ojos así’, se convirtió en una de las cantantes más ‘googleadas’ del año en Estados Unidos, ocupando la posición número siete en la lista Trending Person of the Year. Y es que quién no iba a querer buscarla después del show que protagonizó junto a Jennifer López en el medio tiempo del Super Bowl 2020, que sin duda fue otro de sus mejores hazañas. Asimismo, la cantante siguió su buena racha con el video de ‘Waka Waka’ que alcanzó los 2.5 billones de vistas, en mayo, mes en el que cantó Try Everything de Zootopia en el programa Disney Family Sing Along: Volumen II. Dentro de su buena racha 2020, la intérprete lo despide con un hit, el videoclip ‘Girl like me’, su colaboración con Black Eyed Peas, que ya acumula en YouTube más de 52 millones de visualizaciones (39 millones de reproducciones en una semana) y ocupa el primer lugar en los tops de éxitos de varios países del mundo.

2. Karol G La cantante se convirtió en la latina más sonada de 2020. La paisa ha logrado posicionar tres de sus últimos sencillos en el listado ‘Hot 100’ de Billboard consecutivamente, incluyendo ‘Tusa’ de #42, ‘Ay DiOs Mío!’ de #94 y ‘Bichota’ de #97. Gracias al éxito de sus más recientes temas, Karol es la artista latina femenina con mayores reproducciones en Spotify, contando con más de 2.2 mil millones de streams en la plataforma y actualmente cuenta con la posición #1 en Facebook por su video musical, ‘Bichota’ con más de 100 millones de reproducciones. Como si fuera poco, Karol G fue premiada con el galardón de ‘Videoclip del Año’ en Los 40 Music Awards 2020 por el video musical de ‘Tusa’, y fue la Artista femenina del año en Premios Lo nuestro. Además, fue proclamada como la artista latina femenina #1 del 2020 por Billboard por segundo año consecutivo, se ganó el Latin Grammy y su imparable éxito la llevó a obtener la certificación de Disco de Oro en Colombia por ‘Bichota’.

3. Juanes Juanes sigue sumando logros a su carrera musical y este 2020 no fue la excepción. Aunque no ganó galardones este año en los Latin Grammy obtuvo importantes nominaciones en categorías tan competidas como ‘Canción del año’, ‘Mejor canción pop’ y ‘Mejor álbum vocal pop’, sumando ya 42 nominaciones a lo largo de su carrera. Además, fue la cuota colombiana en el concierto llamado Let´s go crazy: The Grammy salute to Prince, un homenaje a Prince, la gran estrella de la música norteamericana que falleció el 21 de abril de 2016. Finalmente, Juanes fue nombrado por la Fundación Cultural Latin Grammy como patrocinador de la Beca Prodigio para estudiantes de música admitidos al Berklee College of Music que estén interesados en música latina.

4. Carlos Vives Si hay una carrera musical con todos los matices que este arte pueda tener, pertenece a Carlos Vives, quien ha hecho una historia a pulso que puede ser contada por tres generaciones. Este 2020 fue de más logros para Vives. El artista colombiano no solo fue distinguido con el Premio Billboard Salón de la Fama, sino que también se quedó con los galardones en las categorías a ‘Mejor canción tropical’ con Canción para Rubén, y ‘Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical’ con Cumbiana. Precisamente este álbum fue el que disparó la exitosa carrera del colombiano este año. En Sony Channel se estrenó el documental de ‘El mundo perdido de Cumbiana’, realizado por el cantante sobre el origen y raíces culturales de la cumbia, y fue emitido en 17 países de Latinoamérica hispano hablante.

5. Greeicy Rendón La actriz que un día decidió lanzarse como cantante ha alcanzado un gran éxito que se vio reflejado este 2020, en el que fue reconocida como la voz pop femenina más influyente. La intérprete colombiana arrancó este año con los galardones de las categorías a ‘Mejor artista de música pop’, ‘Mejor artista de música pop urbano’ y ‘Mejor canción pop’, con Los Besos, en los Latino Show Awards, premios que se realizaron desde la virtualidad a finales de septiembre. El reconocimiento de Rendón fue tan amplio este año que la colombiana fue elegida por Disney Pixar para cantar el tema “Así es la vida” de la nueva película “Soul”, otro logro internacional para la música colombiana. Finalmente, la cantante, aplaudida por sus constantes publicaciones en redes sociales donde descresta bailando, cierra el año celebrando su triunfo en los Premios Heat en la categoría a ‘Mejor artista femenina’.

6. Maluma Aunque los premios no fueron su mayor fortaleza este 2020, Maluma también consiguió grandes reconocimientos a nivel internacional e importantes colaboraciones. El reguetonero fue calificado como ‘El artista urbano más escuchado’ en los ‘Spotify Awards’. Además, se llevó el MTV Video Music Award (VMA) a mejor videoclip en la categoría “Latino” por su tema ‘Qué pena’. También recibió el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza por su compromiso y labor altruista al frente de su fundación, en los Premios Billboard de la Música Latina. Maluma no solo triunfó a nivel musical sino que mostró una nueva faceta en la actuación. El colombiano hizo parte de la película “Marry me”, una comedia romántica que protagonizada por él y Jennifer López. Finalmente, grabó canciones con grandes de la música como JLo, “Pa ti” y “Lonely”, banda sonora de la película; e interpretó el remix de ‘Hawai’ junto The Weeknd, uno de los cantantes de R&B más famosos del momento.

7. Sebastián Yatra El colombiano este 2020 fue uno de los que aprovechó la pandemia para crear mucha música y cosechar más logros para su carrera y el país. Este año en Premios Nuestra tierra ganó en las categorías ‘Álbum del año’, con Fantasía; ‘Canción pop del año’, con Un año ft Reik; y ‘Artista del público’. Mientras que en Premios Lo nuestro se quedó con los galardones de ‘Artista del Año - Pop/Rock’, ‘Canción del Año - Pop/Rock’ y ‘Colaboración del año- regional mexicano’. Por otro lado, Yatra celebró que su reciente tema “Chica Ideal” junto a Guaynaa, haya llegado a Disco de Oro en Colombia, gracias al éxito en plataformas digitales. También, fue reconocido con el ‘Premio Inspira’, que reconoce a jóvenes modelos de conducta que inspiran con su trabajo, en la los Premios Herencia Hispana. Finalmente, el colombiano sorprendió con su faceta en la actuación en la producción de ‘Érase una vez... Pero ya no’, de Netflix.

8. J Balvin Pese a que pasó por altibajos por su problema de depresión eso no fue impedimento para sus logros. El 2 de febrero hizo parte del show de medio tiempo del Super Bowl junto con Jennifer López, Shakira, Bad Bunny y Emme Muñiz. En cuanto a premios, Balvin ganó como ‘Artista más compartido’ en los ‘Spotify Awards’, entró al podio de los más escuchados de esta plataforma a nivel mundial, se quedó con el galardón a ‘Mejor álbum de música urbana’ en los Latin Grammy. Además, en Premios Nuestra Tierra triunfó en las categorías a ‘Artistas del año’ ‘Artista urbano del año’, ‘Mejor Canción dance-electro’, ‘Mejor gira de conciertos’, con Arcoíris, ‘Mejor video del año’, con Blanco. Finalmente, estrenó su documental “The Boy from Medellín” en Amazon, un documental sobre su vida, y su exitosos tema “Agua”, fue escogido para ser parte de la banda sonora de una de las películas animadas más reconocidas a nivel mundial: The SpongeBob Movie: Sponge On The Run.

9. Camilo Talento es lo que hay en este chico, además de carisma y deseos de triunfar. Este 2020 fue de “sueños cumplidos”, pues arrancó el año con matrimonio a bordo junto a Evaluna Montaner. Además, internacionalizó su carrera con colaboración con grandes artistas como Ozuna, Pablo Alborán, Shakira y Rauw Alejandro, entre otros. Sobre los premios recibidos, Camilo tuvo un año muy galardonado. Ganó en los Nickelodeon Kids’ Choice Awards en la categoría de ‘Ship del año’ junto a Evaluna Montaner, se llevó su primer Latin Grammy en ‘Canción pop del año’ con Tutu y se quedó con el premio a ‘Mejor nuevo artista’ en Premios Nuestra Tierra.

10. Juan Carlos Coronel Cartagena no se quedó atrás en 2020 y esta vez el logro fue por cuenta de Juan Carlos Coronel. El cartagenero, que alcanza más de tres décadas sobre los escenarios y en las cuales ha podido decantarse por géneros diversos al momento de cantar, sorprendió con la noticia de que su voz será parte de la banda sonora de la nueva película animada de Disney, ‘Encanto’. El recordado jurado de ‘Factor X’ interpretará ‘Colombia Tierra Querida’, éxito creado por Lucho Bermúdez, en la película que llegará en 2021.