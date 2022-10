Don Omar se confiesa: “Cumplía un turno de 8 horas vendiendo drogas”

Una vez alejado del mundo de las drogas y ya conocido como Don Omar dentro de la industria musical, el éxito alcanzado hizo que volviera a recaer en el consumo de drogas ilícitas, como él mismo lo indica.

“Caí en la trampa de querer crear un personaje y una coraza, y pensaba que lo estaba haciendo bien, porque como todo el mundo lo hacía, no me sentía tan juzgado, cosa que hizo que todo se viniera para abajo, tanto la persona como el ser espiritual”, explicó.

Don Omar también recordó y remarcó la cercanía que ha tenido con Don Francisco desde la primera vez que pisó el set para uno de sus programas, pues le dio un consejo que le sirvió para toda su vida: “Recuerdo que estaba super nervioso y tú te diste cuenta de eso, se me podía leer que no estaba tranquilo, sin embargo, tú te diste cuenta y me sacaste a tu despacho para decirme ‘yo no quiero que seas una persona que no eres aquí, se tú’, y desde ese día ese consejo me marcó”. (Don Omar presenta su nuevo tema “Soy yo” junto a Gente de Zona y Wisin)

En sus redes sociales, el artista compartió en redes algunos apartes de la conversación que tuvo con Don Francisco, que será emitida por el canal CNN en español el próximo 2 de octubre a las 10 de la noche.

“Costó, pero nos sentamos a hablar de todo con Don Omar”, fue el mensaje con el que Don acompañó su publicación, generando cientos de reacciones entre los internautas.

“La tranquilidad, la paz, la madurez que se siente al decir la verdad”; “el poder de Dios de cambiar a las personas en caminos difíciles”; “la realidad de muchos jóvenes en los barrios”; “se le notó la tristeza al recordar esta situación”; “admirable su coraje y el poder de cambiar el rumbo de su vida”, fueron algunos comentarios de los fanáticos del ‘Rey del reguetón’.

Otras preguntas que responderá el cantante en medio de la entrevista con Don Francisco son: ¿Por qué recurrió a Dios? ¿Por qué temía por su vida? ¿Qué personaje construyó?