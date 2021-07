Donny Caballero habla por primera vez tras superar el COVID-19

Era martes, 22 de junio para ser específicos, cuando Cartagena y el gremio musical local despertó con la nefasta noticia de que el exintegrante de Los Dragones, Komodo Style había perdido la batalla contra el COVID-19. Apenas habían pasado unos 5 días cuando el mismo virus había obligado a Donny Caballero a trasladarse a una clínica en Bogotá, no sin antes darle un fuerte abrazo a su hijo y decirle al pidó “pórtate bien”. Ese mismo día cuando la información de la partida de Komodo se hizo viral en redes, surgió una confusión por una publicación de una mujer en redes. Ahora decían que era Donny quien había fallecido por lo que a su representante no le quedó otra opción que elaborar un comunicado de prensa lo más rápido posible para desmentir los rumores, esto mientras que el intérprete de ‘Bonita sí e’ se encontraba en una fría habitación tratando de asimilar la pérdida de su hermano, amigo y colega. “Me dejó en shock. Édgar tenía mucho para vivir aún. Perder a un amigo por esta enfermedad o por cualquier enfermedad es duro”, comenta Donny a El Universal.

Lleno de esperanzas

La batalla de Donny Caballero contra el COVID-19 arrancó el 1 de junio, el cantante asegura que se había abstenido a asistir a celebraciones pero cree que en el cumpleaños de un allegado, celebrado en una discoteca en Bogotá, se contagió del peligroso virus. “Desde el 1 de junio me comencé a sentir bajo de nota. Soy de poco enfermarme y uno conoce su cuerpo. Me comencé a sentir cansado y muy raro. Lo digo honestamente el COVID le da al ser humano no a una discoteca. Me ha podido dar en cualquier lugar. Esta vez me contagié ahí porque no me cuidé. Fue una celebración de cumpleaños de un amigo pero a uno lo conocen y lo saludan. Yo me estaba cuidando de no estar en fiesta pero como dicen al que le va a dar le dio”, dice Donny mientras confiesa que tuvo “de todo un poco” en cuanto a síntomas. Dolor de cabeza, mareo, pérdida del gusto, diarrea, falta de aire y tos, fueron algunos de los que presentó pero un espasmo en los pulmones fue la razón por la que empezó a preocuparse.

Es así como el domingo, 20 de junio decide movilizarse a una clínica, sin imaginar que sumaría 12 días batallando por su recuperación, siendo los tres primeros los “más difíciles porque no comía nada, solo tomaba agua y me inyectaban muchas veces”.

La preocupación y la incertidumbre se apoderaron de la mente de Donny a lo largo de esos días. No veía la hora de regresar a casa mientras tanto reflexionó sobre las enseñanzas que le estaba dejando esta nueva y difícil experiencia para su vida. “A parte de una tos ... me dejó una gran espiritualidad. Honestamente hay gente en peores condiciones en cualquier enfermedad pero muerte es muerte, algo me tiene preparado Dios. Esto no fue coincidencia. Estoy puesto para Él, la exclusiva es para Él”, manifiesta lleno de motivación.

Aunque aún no puede hacer mucho esfuerzo porque sus pulmones están inflamados, sigue tomando medicamentos y con incentivo respiratorio, Donny Caballero aprovechó estas circunstancias para sacarle provecho a la composición y es así como nace ‘Lázaro’. “Es una canción en agradecimiento a Dios. La compuse estando en la habitación del hospital y jamás había sentido tanta inspiración como ese día. Es una canción que exhorta a salir de nuestras tumbas. De escuchar el llamado de Jesús y dejar el viejo hombre atrás. Reescribir nuestra historia, despojarse del pasado y echar pa’lante agarrado a Dios”, finaliza.

