Draco Rosa presenta su mejor colección de canciones en vivo

El lanzamiento de “Life After Vida” significa un nuevo capítulo en la carrera del artista con planes para un nuevo álbum de estudio y una gira internacional para 2024, que comenzó con un concierto el 21 de octubre en el renombrado Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también conocido como “El Choli”.

El talentoso artista puertorriqueño, Draco Rosa, ha revelado su nuevo álbum bajo el título “Life After Vida”. Este álbum representa un esfuerzo intrincado en la curación, remasterización y entrega de una compilación de canciones en vivo, grabadas durante su concierto de 2013 en el Coliseo de Puerto Rico.

Draco muestra sus habilidades gráficas en “Life After Vida”, donde él mismo creó las ilustraciones para los videos de letras y la portada del álbum.

Draco compartió sus pensamientos sobre el proyecto, afirmando: "Revisitar estas canciones, que tienen un profundo significado personal y que se interpretaron en un momento crucial de mi vida, fue un proceso de sanación y satisfacción personal. Espero que evoque emociones similares en todos los que escuchen".

“Life After Vida” incluye canciones icónicas del repertorio de esta leyenda puertorriqueña. Tal es el caso de “No me preguntes”, canción previamente inédita que se interpretó solo durante el “Draco & Friends in Concert” (2013). El rock y la percusión toman el centro del escenario como elementos principales de la canción.

El álbum también cuenta con el emotivo dúo “Penélope” con Tommy Torres, superando todas las expectativas, así como “Blanca Mujer” con Natalia Lafourcade, “Esto En Vida” con Juan Luis Guerra y “Obra de Arte” con Bunbury. La potente interpretación de “Madre Tierra” es una cautivadora colaboración con Residente.

Además de estas canciones, el álbum abre con “Brujería”, que presenta a un Draco que se entrega completamente en su interpretación como solista de “Lie Without A Lover”, “Llanto Subterráneo”, “Delirios”, “Vagabundo” y una versión inesperada de “Música Ligera”, originalmente escrita e interpretada por la banda argentina Soda Estéreo.