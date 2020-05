‘El amor no se improvisa’, la cumbia de Gerardo Varela y José Caraballo

El talento cartagenero no descansa. Nuestros cantantes, compositores y demás miembros del gremio usan la cuarentena para hacer nuevas canciones y motivar a sus seguidores en este difícil momento sanitario.

El acordeonero José David Caraballo, desde que tiene unos 4 años, nos ha enorgullecido con su talento para el vallenato, representándonos en el Festival de la Leyenda Vallenata y otros eventos en Estados Unidos. Ahora, todo un adolescente, con metas fijas y una carrera prometedora, no detiene sus sueños y viene con nueva música y una gran experiencia.

Gran unión

José participa con sus acordes en ‘El amor no se improvisa’, una pegajosa cumbia del destacado cantautor Gerardo Varela, quien ha trabajado con artistas reconocidos a nivel internacional, entre ellos el desaparecido Joe Arroyo y Petrona Martínez. También fue artista de la orquesta tropical Los Tupamaros.

La canción fue creada a mediados del año pasado, cuando por cosas del destino Gerardo conoció a José y le pidió que agregara unas notas de su acordeón a dicha cumbia. “Me gusta apoyar nuevos talentos y valoro el talento, por eso me siento muy feliz con la canción y la participación de José. El tema ha tenido gran aceptación en México, donde he llevado varias cumbias de mi autoría y me ha ido muy bien. Hay que resaltar que en ese país adoran la cumbia colombiana”, contó Varela.

Caraballo, por su parte, señala que: “Compartir con alguien de la experiencia y conocimientos de Gerardo es algo muy grande para mi carrera”.

José y Gerardo invitan a todos los bolivarenses y colombianos para que escuchen su tema que ya está en las redes sociales y plataformas digitales.