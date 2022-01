El cantante cartagenero Pomares llega con ‘Despechao’

“La culpa es mía tú me lo decías, ahora perdí todo lo que tenia, la culpa es mía tú me lo decías, ahora no aguanto esta sequia”, es el coro de la canción ‘Despechao’, de Edgar Pomares, más conocido como Pomares, un artista cartagenero que a sus 18 años le apuesta a la música urbana.

Su historia comienza cuando era solo un niño, pues sus vecinos lo escuchaban cantar todo el tiempo, incluso le decían a su madre que él sería un gran cantante. Lea aquí: Luis Fonsi estrena su sencillo “Vacaciones” junto a Manuel Turizo

“De niño me gustaba salir a jugar con mis amigos, mis vecinos al verme me pedían que les cantara, pues yo siempre he querido ser cantante”, recordó el artista.

Su primera canción se llama ‘Tus besos’, con la que obtuvo 20 mil reproducciones en Facebook y en Youtube tiene casi 5 mil. El artista cuenta que al principio subía covers de canciones en sus redes sociales, así fue dándose a conocer en el mundo artístico, hasta que se atrevió a realizar su primer sencillo.

“’Tus besos’ fue un éxito para mí, aunque no haya tenido millones de vista, pues yo era consciente que a penas iba iniciando, pero esas 20 mil reproducciones me dieron ganas de continuar con mis sueños”, dijo el cantante.