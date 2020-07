El Felo te divierte con sus ocurrencias

“Divertir, entretener, pasarla bien y llenar de buenos pensamientos a las personas, esa es mi misión. Esto empezó hace unos 4 años, haciendo vídeos para YouTube, pero me retiré cuando muchos me dijeron que no podía cumplir nada de lo que quería, que estaba loco, pero eso fue un gran error. Ahora sé que podemos lograr lo que nos proponemos siempre y cuando nos esforcemos y hagamos las cosas con amor”.

Con una sonrisa en su rostros y lleno de sueños, Adonays Novoa, más conocido como El Felo, nos cuenta cómo comenzó su sueño de ser un gran creador de contenido para las redes sociales y cuáles son sus metas.

Hacer reír

Este cartagenero, que reside en el barrio Blas de Lezo, tienen un don especial para entretener a las personas. “Hace al rededor de un año y medio decidí seguir mi carrera como influencer gracias a mis amistades, que me dieron motivación para seguir y vieron en mí grandes habilidades. En el transcurso de esta maravillosa carrera han pasado cosas hermosas, poco a poco fui subiendo en la plataforma de Instagram cuando decidí entregarme más a ella y todo ha dado resultados. Lo mejor de todo es recibir el cariño de la gente”, cuenta.

Tras una entrevista en el canal CNC Cartagena, fue llamado para que hiciera parte de un programa en dicho medio de comunicación. “Sigo trabajando con ellos, me gusta mucho estar en contacto con las personas y llenarlos de buena energía”, señala.

Se destaca por hacer videos de humor, donde él es el actor principal, también coreografías de baile y charlas sobre distintos temas. “El hacer contenidos para las redes tiene también una inspiración, vengo de una familia que económicamente no se encuentra bien y yo los quiero sacar de todo eso y darle todo lo que merece mi familia, por eso uso todas mis cualidades”, anota.

La cuarentena

“El impacto que ha tenido la cuarentena en mi carrera es grande porque aunque económicamente las cosas se han puesto más duras, mi objetivo en las redes ha estado creciendo y seguirá así día a día. Siempre estaré agradecido con Dios por todas las bendiciones que me brinda”, dice. Síguelo en redes sociales como @yosoyelfelo_ o El Felo.