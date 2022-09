El influencer Johan Jiménez Camacho reveló el look ideal para pieles oscuras

Antes de cualquier cambio drástico, el estilista colombiano aconseja buscar ayuda de un profesional del estilismo, ya que hay ciertos cambios que pueden resultar dañinos para el cabello si no se saben aplicar. Asimismo, el experto considera que un estilista debe transmitir buenas energías para saber lidiar con las dudas de los clientes.

Si bien hay personas, mujeres sobre todo, que tienen una idea clara de cuál es el cambio que desean hacerse, hay otras que están indecisas o pueden llegar a temerles al cambio. Sin embargo, Johan recomienda que se arriesguen y que no se arreglen para los demás, sino que lo hagan por ellos mismos.

Colombiano de nacimiento, este estilista y maquillador se ha formado un nombre en Miami como uno de los talentos a considerar para un cambio de look fenomenal. Con más de 500 mil seguidores en Instagram y una lista de personalidades famosas que acuden a él, Johan Jiménez tiene grandes sueños y trabaja para cumplirlos.

Por otro lado, con una versión cada vez más atrevida de la moda en estos días, muchos de sus clientes deciden optar por colores fantasía. Jiménez aconseja a todos los que amen estos colores que eviten el agua caliente porque es fatal para el cabello y la piel. Además, usar un buen champú y aplicar un tóner capilar cada mes como mínimo.

Según palabras de Jiménez, no es nada fuera de lo común recibir clientes que quieren un cambio que no les va a favorecer y que a pesar de los consejos que pueda darles sigan insistiendo. En esos casos, intenta unir los gustos del cliente con un look que realmente le va a favorecer, de manera que el resultado final sea como debe ser.

Johan se expande cada vez más

Considerando la cantidad de personas que visitan su sede principal en Miami, Jiménez tiene en sus planes la pronta inauguración de una sede en Nueva York. El estilista considera estos lugares como sus bebés, y afirma que está listo para llevarlos al éxito como ha hecho con la sede principal.

Cabe destacar que el estilista suele trabajar con diversas personalidades del medio artístico como Angélica Vale, Ximena Duque, J Balvin, Evaluna Montaner, María Fernanda Aristizábal y las modelos Alexa Dellanos y Mara Roldan.

Jiménez Camacho, quien se interesó por esta profesión gracias a su abuela, comenta que poder darle seguridad a una persona por medio de su trabajo es una de las cosas que lo hacen enamorarse cada vez más de ser un estilista. Con seguridad continuará trabajando para ser un profesional integro en el que sus clientes depositen su confianza.

Si quieres saber más de Johan, síguelo en redes como johanjimenezofficial