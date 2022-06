El legado musical de BTS, los coreanos que revolucionaron el k-pop

En Medellín hay un grupo de seguidores muy fieles que quiere recordar con canciones el legado de la banda con la etiqueta #GraciasBTS: “Siempre junto a BTS, apoyando y siendo felices, recordando los lindos momentos”, escribe en BTS ARMY Medellín en Twitter, en su cuenta: @Army_Medellin

Los jovenes seguidores también recomendaron una playlist con sus mejores éxitos que denominaron #TusaconARMYCol entre los que se encuentran canciones como Yet to come, Butter, Dynamite, Run BTS del grupo y otras más, de otros géneros aptas para pasar esta “tusa” musical.

Además de este recuerdo musical, los fanáticos agremiados en el país emitieron un comunicado oficial en el confirman su apoyo al grupo: “Gracias al mejor fandom, sigamos siendo los mejores ARMYs y amemos a BTS como siempre, apoyémoslos como ellos nos apoyan. No es un adiós, es un hasta pronto”.