¿El padre Alberto Linero iría o no a un motel? La respuesta te sorprenderá

“Pero cómo sabe usted del tema hombre”, fue la respuesta que obtuvo Lineros. Esta conversación picante en Mañanas Blu continuó, y Linero trató de cambiar de tema, afirmando que: “he confesado bastante, he escuchado bastante confesión y no doy malos consejos, te lo aseguro”.

Vale la pena mencionar que Alberto Linero no se salvó de la respuesta. “No, no tuve tiempo de entrar a un motel”, aseguró. De inmediato, los demás periodistas se ‘totearon’ de la risa y se mostraron incrédulos ante la respuesta. Lea: El día que Alberto Linero puso de moda un clásico de Adolfo Pacheco

Recientemente, en entrevista con Tropicana, el escritor y conferencista entregó detalles de la relación que sostiene con María Alcira Batista, con quien contrajo matrimonio en una fecha que no ha sido revelada. Sin embargo, dijo que empezaron a salir a finales de 2018.

La edad de Alberto Linero vs su esposa

Contó que su relación se la pidió a Dios, pues sus oraciones le hizo una descripción completa de la compañera que anhelaba. Y él se la dio, asegura. “Le pedí que fuera independiente y autónoma, inteligente, máximo diez años menor que yo y máximo tres o cuatro mayor que yo, peladitas no quería, y le pedí que fuera alguien sin hijos”, señaló. Lea: La curiosa respuesta de Alberto Linero a tuit sobre su vida sexual

“Antes pensaba solo en mis proyectos y planes, hoy los converso con ella. Antes si tenía que explotar, explotaba, y si se acababa el mundo, que se acabara, pero hoy evito explotar y controlarme. Creo que me ha hecho un mejor ser humano, me ha hecho brillar más (...) Soy feliz a su lado, dormir con ella tiene sentido, planear con ella tiene sentido, viajar con ella tiene sentido. Leemos libros y textos juntos, hacemos maratones de series y películas. Todo eso tiene sentido, también pelear, porque tiene su temperamento. Vivimos la vida tranquilos”, detalló Linero sobre su relación Batista.

Aunque se pensaba que la esposa de Linero era mucho mayor que él, no es así. Justamente, cuando tocó el tema de los hijos, reveló la edad exacta de ella. Se supo que es diez años menor. “Hijos no porque estoy viejo, tengo 54 años, y ella tiene 44 años y entiende la feminidad desde otro lado, se ha negado al estrecho paradigma de que la mujer debe tener hijos”, explicó.

No obstante, dijo que sí contempló tener hijos en algún momento y señaló las razones que lo hicieron pararse definitivamente en la decisión de no hacerlo. Lea: Alberto Linero se retractó tras comentario “lujurioso” sobre Greeicy

“Al principio yo quería, nos hicimos exámenes y todo, pero luego de que vi cómo era la vida y fui teniendo decepciones con mis sobrinos, pensé que mejor no, que si me dolían las cosas con mis sobrinos, cómo sería con mis hijos”, dijo. Agregó que un hijo suyo con María tendría una personalidad compleja porque los dos son “temperamentales y rebeldes”. Pese a no tener hijos, dice que viven “chevere”.