El padre ‘Chucho’ aclaró los rumores sobre supuesto hijo con Jessica Cediel

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre “Chucho,” vivió en carne propia los horrores de la guerra mientras se encontraba en medio de los ataques del grupo palestino Hamás al estado de Israel.

Acompañado por un grupo de 90 personas, el sacerdote se vio atrapado en una situación de extrema tensión. El padre “Chucho” hizo un llamado al Gobierno colombiano en busca de ayuda para que los feligreses pudieran salir de la zona de guerra.

"Estas personas son adultas mayores. Yo pasé de ser el guía espiritual a cuidarlos. No solo hay colombianos, hay mexicanos, estadounidenses... Hasta que no salga el último, no me voy yo", había dicho Orjuela en ese entonces. Chucho y su grupo de feligreses pudieron finalmente regresar a Colombia en un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea.

La historia fue contada por el propio padre en el programa “Se Dice De Mí” del canal Caracol, donde compartió los detalles de su experiencia en medio del conflicto. Además, el Padre Chucho desmintió una supuesta paternidad y cualquier vínculo amoroso con la reconocida presentadora Jessica Cediel.

“Jessica Cediel es una mujer muy buena, que quiero con todo mi corazón. En su momento, en sus relaciones, yo me acercaba y compartía con ella, pero por todas partes me decían: “Usted dizque tuvo un hijo con Jessica Cediel”, indicó Orjuela.