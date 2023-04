El pop rock y el afrobeat se fusionan en “Pelis rayadas”

Por su parte, Dolphsun coautor y productor del sencillo, menciona que “Pelis rayadas” es un tema genuino, “Nathaly y yo hicimos una canción exactamente como se suponía que fuera, no una canción que la cultura pop, academias, algoritmos, análisis, o cualquier otra persona nos dijo que hiciéramos”.

Al combinar las voces singulares de ambos intérpretes, el tema se transforma en un pop rock que envuelve al oyente desde el principio en una sensación de nostalgia, recordándonos a bandas como The 1975 o Coldplay. Sin embargo, durante la canción, el toque de afrobeat añade una clara originalidad que resalta en la producción. (Lea aquí: Dany Grau lanza un tema para repetir en “loop”)

Nathaly Vega, coescritora e intérprete agrega “personalmente he usado mi música como una terapia y siento que he escrito varias canciones tristes (algunas que pronto lanzaré en mi próximo álbum), que me ayudaron a hacerme consciente de muchas cosas para trabajar en mí. En esas canciones encontré autoconocimiento y crecimiento personal y es por eso que considero muy importante compartir esta parte del proceso a mi público con una canción positiva de reinvención y superación como lo es ‘Pelis rayadas’”.

“Dolph y yo nos conocimos en la universidad, desde entonces ambos hemos trabajado independientemente, sacando adelante nuestros proyectos musicales. Yo siento que Dolph en sí es una persona con una energía muy bonita y positiva y su música emana alegría, por eso creo que ha sido perfecto que los dos nos encontráramos en este momento para crear la canción y dar este mensaje a nuestros públicos”, finaliza Nathaly.

Ambos cantantes ya se han consolidado dentro de la industria, pues por su parte Nathaly Vega obtuvo gran reconocimiento por temas como “Luceros” y “Al cielo”. Mientras que Dolphsun, debutó en 2022 con su álbum “D’ Dolphsun University”, de donde se desprendieron temas como “Easy ¿Volvemos?” y “Cassettes”.