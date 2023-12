El Príncipe Harry derrota en los tribunales a la prensa “sensacionalista” británica

Un juez del Reino Unido dictaminó que el Príncipe Harry fue víctima de piratería telefónica llevada a cabo por el grupo editorial del periódico Daily Mirror. Esta decisión marcó una importante victoria para Harry en su batalla legal contra la prensa sensacionalista. Lea: El Príncipe Harry ganó una nueva pelea a la prensa “sensacionalista” británica

El tribunal ordenó al Mirror Group Newspapers pagar una indemnización de 140.600 libras (178.500 dólares) por daños y prejuicios, después de encontrar que 15 de los 33 artículos presentados como evidencia eran el resultado de la piratería de su sistema de mensajería por parte de la editorial.

Por su parte, el príncipe expresó su satisfacción por la condena y afirmó que continuará defendiéndose legalmente contra la prensa. “La sentencia dictada hoy me reivindica y me da confianza”, declaró el abogado David Sherborne, en nombre de el príncipe, en un comunicado. Lea: No se le dieron las cosas: los contratos inconclusos del Príncipe Harry