Ellas son las bellas mujeres que estarán en ‘La Isla de los Famosos’

“Este juego más que mental, es físico, donde la empatía con tus compañeros es vital. Acá se cambian vidas, porque aprendes a valorar los pequeños regalos que te da la vida, aquí no sirve tener un carro, un avión o plata, lo que sirve es tener un buen compañero”, aseguró Tatán. (Regresa ‘La isla de los famosos’: estos son los participantes)

Como preparación para este reto empezó a practicar crossfit y natación. Además, ha entrenado su mente, destacando que la tranquilidad es una cualidad que la caracteriza, no se sale de casillas fácilmente.

Asegura que su mayor fortaleza es su mente, pues no se deja afectar fácilmente de las malas situaciones o personas y sabe que esto será un arma muy importante para su estadía en la competencia.

El ayuno intermitente es una de las practicas que hace Yina como preparación para el programa, dice que puede pasar hasta 24 horas sin comer lo que puede ser beneficioso en condiciones extremas donde no haya alimento.

La actriz, define este nuevo reto de ‘Survivor, La Isla de los Famosos’ como una deuda con ella misma, siempre tuvo el sueño de estar en un formato de supervivencia y en esta ocasión no podía negarse.

Esta empresaria asegura que aunque durante su vida ha tenido que superar muchos tropiezos, espera que ‘Survivor, La Isla de los Famosos’, sea la oportunidad para demostrar que puede alcanzar cosas muy importantes y salir delante de las dificultades.

Se considera una mujer inteligente y estratega. Estas características le permitirán afrontar de la mejor manera la competencia a pesar de tenerle miedo a el mar, los insectos y las alturas.

Manuela cree que sus días serán extremadamente difíciles ya que asegura, no se siente preparada mentalmente para ir, sin embargo, esto no quiere decir como advierte, que no pueda hacerlo o soportarlo.

Lina Real (Atleta Profesional)