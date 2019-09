Entrevista: “Las críticas no me preocupan”, Yuranis León tras estreno de ‘Sailor Moon’

-Las decisiones sobre este tema de las Sailor Moon surgieron de pura casualidad. Fue un día cualquiera cuando me estaba arreglando para salir con mi esposo y él me dijo: “Canta la canción, el remix”. Él sabía que de niña me gustaba ese tema porque la hicieron unas chicas por las caricaturas de Sailor Moon, pero en ese tiempo no fueron aceptadas. La verdad aproveché la oportunidad para salir en nombre de las mujeres que sí podemos.

La reconocida esposa de Mr Black rompió los esquemas de la música y logró obtener más del millón de reproducciones con solo 24 horas de estreno. Sin embargo, no todo ha sido positivo, pues así como ha recibido elogios de sus fans, también ha sido muy criticada por otros a los que la canción no les gustó mucho. (Lea aquí: “Ay me transformaste”: los mejores memes de la nueva canción de Yuranis León)

3. ¿Te veías este programa cuando lo pasaron por televisión? ¿Cuál era tu personaje favorito?

-Sí claro, me llamaba mucho la atención que estas chicas luchaban por el amor y la justicia. Todas me gustaban, pero la que más me gustaba era la de la cabellera negra, porque desde niña soñé con tener una caballería así. Su nombre es REI HINO.

4. Lograste llegar al millón de reproducciones en un día y ser tendencia en YouTube. ¿Qué piensas de eso?

-Estoy contenta porque algo que salió de la nada se convirtió en tendencia. He recibido apoyo de muchos y la frase “Ay me transformaste” se ha convertido en un icono que está rompiendo barreras y se ha salido de control.

5. Pero también has alcanzado un gran número de dislikes. ¿Qué tienes que decir sobre esto?

- Bueno no todo puede ser ganancia, hablando desde el punto de vista de que tenga o no aceptación.

6. Háblame del video. ¿De dónde salió la idea de la caja de Barbie y todos los detalles?

- El video es creación de un equipo de trabajo, un chico llamado Jesse y la locación es una bodega. En cuanto a los colores rosa y plateado, fueron los escogidos para está creación futurista. Aún cuando muchos me esperaban con los colores tradicionales de las Sailor, que eran entre rojo, amarillo, azul y blanco; quise darle otra característica.

7. ¿Qué piensas de las críticas sobre la canción?

- Las críticas no me preocupan y los que conocen a Yuranis León de verdad saben que no les presto atención. Algunos comentarios son fuera de tono, pero para mi esas personas están llenas de odio, deben tener un corazón enfermo pero yo pido por ellas, por su sanidad interior. Ojalá esas mismas personas se tomaran la valentía de pedir por la paz, la corrupción y la injusticia que son flagelos que día a día vive Colombia y no enfocarse en Yuranis, quien no le hace daño a nadie, créanme soy feliz y vivo cada día con total agradecimiento con Dios. Para mí cada mañana es un despertar de nuevos inicios y metas. Recuerden, hoy estamos en este mundo mañana no lo sabemos. Vive tú vida a plenitud y se feliz.

8. ¿Qué papel ha jugado Mr Black en tu carrera musical?

-Su apoyo ha sido incondicional, está en todos los momentos de mi vida y pues este no podía faltar.

9. Se vienen más canciones de este tipo. Cuéntanos de tus proyectos.

- Realmente yo vivo de las oportunidades que me da la vida y aunque aún no se sabe, quizá por ahí se estaría cocinando algo.

10. ¿Qué piensas de lo que dicen que eres Illuminati?

-Para nada, no pertenezco a la corriente Illuminati. Mi familia me crió bajo una creencia religiosa católica y respeto a Dios sobre todas las cosas.

No cabe duda de que la esposa de Mr Black seguirá preparándose para sus nuevos proyectos y disfrutando de la fama que goza gracias a temas como ‘Wiki wiki’, que hizo con el intérprete de champeta, y ‘Sailor Moon’.