Epa Colombia lanza indirecta a Andrea Valdiri tras su ruptura con Saruma

Algunas personas aseguran que esto es una indirecta para Andrea Valdiri, quien hace días confirmó que su matrimonio con Saruma llegó a su fin y no habían quedado en malos términos. Lea: ¿Qué hay detrás de la separación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri?

En la historia, se observa a la Epa con un vestido rojo, lanzando pétalos de rosas blancas y mirando a la cámara de vez en cuando sin decir nada. Epa escribió en la historia, “Date cuenta amiga que cuando no tienen a Dios en sus corazones esos matrimonios se acaban tan rápido” y puso tres caritas llorando.

“Lo que aprendí en este matrimonio, es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco. Un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre las dos personas. Yo pa’ qué carajo voy a mandar a sus hogares mensajes negativos, de problemas (...) “Terminé mi relación bien, porque yo lo respeto, él me respeta. Seguimos trabajando juntos”, dijo Andrea Valdiri a través de una historia. Lea: ¡Qué susto! Epa Colombia sufre accidente y puso en riesgo su bebé

En las redes sociales no se aguantaron y comentaron: “No, no compartió un “consejo”, le tiró pulla a Valdiri. Creo que nadie debería escupir para arriba, en el mundo estamos y nadie sabe que nos toque mañana. Además, quienes supuestamente tienen a “Dios” en su corazón o anda por ahí tirando puyas y burlándose de lo mal que lo están pasando otras personas”, “Ella es la menos indicada de opinar, ya que Dios no está ni un poquito en la relación de ella”.