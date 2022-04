Epa Colombia lloró desconsolada por rechazo a su nueva novia

Luego de la polémica en la que casi no dejan entrar a Epa Colombia a la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, el pasado 16 de abril del 2022, los ánimos de la influencer no están muy bien. (Video: Andrea Valdiri y Felipe Saruma ya dieron el sí)

“No, amiga. Eso no se hace. Así uno cambie o no de pareja. A uno no lo pueden hacer sentir mal, porque uno en el amor no manda, solamente manda el corazón. Me duele. Todo esto me está doliendo y he estado súper afectada. Acaso por qué la tratan mal. Ella no tiene la culpa, no la tiene”, menciona Epa.

Ante esto, la amiga de la influencer, le respondió: “Ella no se puede meter porque tú cambies de pareja, porque ella ha cambiado en menos de dos años cinco a la vez”, dejando dudas sobre si estarían hablando de Andrea Valdiri, pues recordemos que fue ella quien no quería dejar entrar a la novia de Epa, Karol Samantha, quien no fue invitada. (Andrea Valdiri estuvo a punto de no dejar entrar a Epa Colombia a su boda)

Asimismo, Daneidy siguió refiriéndose al tema muy desconsolada. “Yo estoy re mal. A uno le pasan muchas cosas. Uno no alcanza a imaginar que Dios te vaya a cambiar la vida, que vayas a tener dinero, éxito. Esto se volvió de apariencia, de que la gente se acerca para buscar beneficios, escándalos”.

Finalmente, Epa compartió un mensaje en sus historias de Instagram, en el que dejó claro que no estaba bien, pero que tenía la esperanza de que las cosas iban a mejorar pronto. Sin embargo, no reveló con quién estaría hablando por teléfono.

Cabe recordar que durante la boda de la Valdiri y Saruma, la influencer discutió con la empresaria de keratinas porque al parecer a Andrea no le cae bien Karol Samantha, novia de Epa, tanto así que no las iba a dejar entrar a la fiesta, pero luego de una hora de espera las dejó pasar.