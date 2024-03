Epa Colombia tiró la casa por la ventana con un excéntrico baby shower

Daneidy Barrera Rojas, nombre de la empresaria, compartió un video en las redes sociales en el que se logra observar la decoración y partes de la fiesta, la cual se realizó en un recinto con zonas verdes y un amplio balcón. La también empresaria, aprovechó el especial momento para enviar un mensaje de inclusión y respeto hacia las parejas homosexuales:

“Cuando uno ama no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. Solamente Dios puede juzgarnos”, dijo. La celebración contó con invitados como Manuela Gómez, Jhonny Rivera y hasta Yina Calderón, quien también ha protagonizado polémicas en más de una ocasión con su contenido. Lea aquí: Epa Colombia reveló detalles del embarazo: “siento que me voy a enloquecer”