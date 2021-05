Epa Colombia y sus lecciones empresariales en medio de la pandemia

La influencer bogotana Epa Colombia, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera, volvió a dar de qué hablar, tras pronunciarse sobre el paro nacional y recordar sus antecedentes en las protestas de 2019, cuando arremetió contra la infraestructura de Transmilenio. Además, mostró su nueva postura como empresaria.

“Yo tengo que salir todos los días, no puedo parar, amiga. Yo tengo 300 empleados y vivo por esas personas, porque tengo que darles el sustento de sus familias. Uno tiene que trabajar, un hombre no te va a ayudar, el Gobierno tampoco te va a ayudar. Si uno no sale adelante es porque no quiere, tienes que esforzarte”, señaló Barrera. (Le puede interesar: Epa Colombia revela la razón por la que no ha salido a marchar)

Y es que ante las críticas, los errores y desaciertos, ‘Epa Colombia’ se ha convertido en una muestra del emprendimiento a partir de la influencia, el esfuerzo y el rebusque que caracteriza a la población clasificada como clase media y en condición de pobreza del país.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 12,5 millones de colombianos se encuentran dentro de la población caracterizada como clase media. Según la entidad, ese es el número de personas que tienen un ingreso per cápita de entre $653.000 y $3,52 millones mensuales.

Un ejemplo claro de los alcances que puede tener la economía popular en sus inicios lo da Daneidy Barrera, quien en uno de sus videos en las redes sociales hizo pública la cantidad de dinero con la que inició su negocio y dio ideas de la magnitud que ha conseguido.