¿Es todo un show?: rumores ponen en duda el noviazgo de Carmen Villalobos

Tras la separación de la actriz Carmen Villalobos con el también actor Sebastián Caicedo, salió a relucir la nueva relación de la colombiana con el presentador del programa ‘Hoy día’ de Telemundo, Frederik Oldenburg, quien comparte set con Daniel Arenas.

Desde entonces, la pareja no duda en publicar en redes lo muy felices que se encuentran llevando la relación a pesar de la distancia, pues cabe recordar que el presentador venezolano vive en Estados Unidos mientras que Carmen se encuentra en Colombia. Le puede interesar: Con emotivo mensaje, Carmen Villalobos presentó oficialmente a su novio

Relación a prueba de críticas

Hace poco Villalobos mostró un video donde salía bailando de una forma bastante sensual con su actual pareja. La publicación despertó la crítica de muchos internautas, quienes aún no superan que se haya separado de su expareja Sebastián.

“Ninguna relación funciona después de un matrimonio, Sebastián siempre va a ser su esposo. Entonces para mí todo esto es un show”, “no me convencen, pero bueno, es mi opinión”, “Carmencita no aprendes que de tanta boleteada y pantomima solo queda el escarnio público, miras tus compatriotas la Shaki, la Karol G”, “esas demostraciones deberían ser en pareja no para todo el mundo”, son algunos de los comentarios que se leen.