“Es un acto de inmadurez”, Alina Lozano sobre video de la ex de su novio

Pese a esto, a la actual pareja pareció no darle mayor importancia y decidieron encontrarse con Nicol para grabar un video y dar explicaciones de lo sucedido. La actriz reconocida por su papel en ‘Pedro el escamoso’, aprovechó la oportunidad para pedirle a la creadora de contenido que fuese más madura, ya que para ella no tiene mayor sentido que luego de terminar una relación amorosa, publique videos con quien ya se encuentra comprometido con otra persona. Lea aquí: Ahora la cuenta de Instagram de la Valdiri es para adultos, ¿por qué?

Sin embargo, muchos internautas mencionaron que la actriz se habría expresado en tono burlesco, por lo que podría tratarse de una cuestión de humor. “La madurez también es que no haya ningún lenguaje corporal que incite a que la gente pueda pensar otras cosas. Uno no puede subir videos de un hombre que ya no le pertenece”, manifestó Alina en todo de broma. Lea aquí: ¿Por qué se separaron Sofía Vergara y Joe Manganiello?

Al final, el video se convirtió en un divertido clip de comedia que deleitó a miles de seguidores de Alina Lozano y Jim Velásquez. Además, en sus cuentas de redes sociales, varios internautas aplaudieron la forma en que manejaron la situación y cómo difundieron un mensaje positivo.