“Es un milagro que estemos saliendo al aire”: Claudia Bahamón

- ¿Cómo ha sido la experiencia de volver a MasterChef Celebrity?

A principios del año pasado teníamos todo listo para empezar las grabaciones de esta sexta temporada. Dos semanas después nos dieron la noticia, el programa había sido cancelado y entramos en las cuarentena. La verdad sentí un gran dolor, moría de la tristeza porque es un formato que yo amo, que yo adoro, por lo que no saber si volveríamos a tener una temporada de MasterChef me generaba una sensación de desasosiego.

Fueron sentimientos encontrados, porque además, la Humanidad estaba viviendo un momento muy difícil, pero también estaba completamente segura que en esos momentos, un formato como este animaría las personas y las entretendría en ese confinamiento.

Pasaban los meses y había una luz para hacerlo, pero la fecha se corría y se corría, hasta que de un día para otro nos dijeron, vamos a grabar, yo saltaba de emoción, porque seguíamos con una cantidad de cuidados y de bioseguridad.

-¿Difícil grabar un programa en esas condiciones?

Realmente esa fue una de mis principales preocupaciones. ¿Cómo vamos a grabar? Este es un formato de cocina, se manejan alimentos y de contacto humano, pero tenía la confianza que en el canal sabían bien cómo debían hacerlo y yo estaba dispuesta a todo por grabar, así sea con doble máscara o con uniforme de astronauta, estaba dispuesta lista para hacerlo.

Para mí, realmente fue liberador. El primer día de grabaciones era ver a todos con máscaras y muchos cuidados, fue realmente subrrealista, como que no era el lugar donde ha trabajado la mayor parte de mi vida, pero fue un momento para agradecerle a Dios, porque esta era una oportunidad de vida que debemos aprovecharla.

Así se siente y creo que así lo van a sentir los televidentes, porque hay mucho amor y mucha gratitud que siento que es un milagro que estemos saliendo al aire.

-¿Un formato, un programa muy familiar?

Somos una familia y me encanta que se sienta. Llevamos seis temporadas desde finales de 2014 y para mí Jorge y Nico son mis hermanos mayores, mientras que Chris lleva tres años con nosotros y se volvió parte de nuestra familia con muchos hijos y mucho amor de por medio.

Si no sintiéramos esa familiaridad detrás de cámara, creo que nunca se podría transmitir lo que el televidente percibe, que es esa hermandad y familiaridad, con mucha complicidad. Somos de las familias donde nos hacemos buying sabiendo que nos queremos, nos echamos flores y todo es verídico, nada de lo que sucede aquí es con libretos.

-¿Cuáles son los ingredientes claves del éxito de MasterChef Celebrity?

Creo que son muchos los ingredientes claves. Existe una lealtad entre nosotros muy linda, un respeto infinito, cada uno dentro de su especialidad y dentro de su profesión. Por más que lleve seis temporadas y que cada día sepa más de cocina, no soy un chef, por lo tanto ellos, que son los profesionales en la materia, siempre tienen la última palabra.

Saben cómo y hasta dónde llegar con los participantes sin cruzar los límites. Pero también está el respeto con el cual llegan los participantes a la cocina, a un pato de cocina, a los alimentos, más allá de que nos tomemos del pelo y tengamos muchos momentos de risa y nos burlemos entre nosotros, siempre sabemos hasta dónde podemos llegar con total respeto.

-¿Una relación cercana con los participantes?

Siempre saben escuchar, aunque en ocasiones se pasan por encima mío (risas) todos indisciplinados pero eso también hace más ameno el programa. Pero todos ellos siempre con ese amor por la tierra, cada vez más conectados con nuestros agricultores y los alimentos que nos dan. Le damos el valor a ellos y entendemos más nuestra gastronomía, dándole cada vez más valor a lo local.

NUEVOS COCINEROS

-¿Cómo fue la experiencia con este nuevo grupo de participantes?

Son 20 participantes cada uno con un sabor distinto. Hay picantes, amargos, salados, pero todos maravillosos, cada uno es muy especial. Siempre me preguntan sobre cuál es el participante que más le ha marcado, pero son tan únicos todos, tan especiales, que son claves para que este formato siempre tenga algo diferente y novedoso por mostrar. Son muy importantes los chefs, la presentadora, pero este programa lo hacen nuestros cocineros. Ellos son el ingrediente principal para que los colombianos disfruten del formato en familia.

-¿Qué es lo que más le dice la gente sobre el programa?

Este es un formato de cocina, es la competencia de cocina más importante en el mundo de la televisión que entretiene y divierte. Pero siempre es importante que los participantes tengan en cuenta que aquí gana quien mejor cocine, no quien más entretenga.

A la gente le fascina divertirse y más en estos tiempos, pero también a la gente le fascina aprender y alimentarnos hace parte de nuestra vida, más en estos confinamientos y estos tiempos en casa, muchos han sacado el chef que llevamos dentro y estamos cansados de siempre hacer los tres únicos que podíamos hacer. Yo no soy experta en la cocina, pero me encanta ver formatos de cocina para poder hacer otras cosas, porque mis hijos deben estar desesperados de comer lo mismo siempre.

-¿Cuál fue el plato estrella en pandemia en su casa?

Yo no sé, toca preguntarle a mis hijos porque yo quedé agotada de tanto cocinar (risas). Quizás lo que más repetía eran las cremas de verdura, porque siempre que soluciona, porque es fácil de hacer, estoy alimentando bien, puedo dar una proteína sin que tenga que hacer mil cosas.

-Importante comer rico pero más alimentarse...

Siempre me ha molestado que uno coma para llenarse. Siempre le digo a mis hijos que no coman rápido y que siempre recuerden que se come para nutrirse, no importa la cantidad sino la calidad de alimentos.