¿Escapada romántica? Descubren a Andrea Valdiri con misterioso hombre

No obstante, una nueva fotografía con el posible nuevo amor después de su separación, tiene a Andrea Valdiri como tema central de la discusión digital. El misterioso hombre de tez blanca, tatuajes en torso y brazos, posó ante la cámara, mientras es rodeado por un brazo femenino en el que reposa un pequeño tatuaje, el cual muchos aseguran que dice ‘Adhara’, nombre de la hija menor de la influencer.

Esa fue la primera prueba de que sería la empresaria, que después publicó en sus redes sociales una foto en la playa, estaría dándose una oportunidad en el amor. Las fotos causaron recuelo y curiosidad por quién es el hombre que está conquistando el corazón de Andrea Valdiri. Lea aquí: Conozca la millonaria suma que cobró Andrea Valdiri por publicidad

“¿Tan rápido?”, “Sal de ahí muchacho, es por tu bien”, “Será que ella no piensa en sus hijas y la confusión que les dará cada año con un papá nuevo”, “Ella no le tiene que guardar luto a nadie, que viva la vida”, “Yo no supero a Saruma, para mí era y será el mejor”, fueron alguno de los comentarios que se leen en redes sociales.