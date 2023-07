“Eso es un tema viejo”, Yeferson Cossio sobre investigación de la SIC

Por esta razón, la entidad advirtió que la empresa del creador de contenido podría ser obligada a pagar una multa cercana a los $2.320.000.000. Ante el revuelo que esto causó en redes sociales, Cossio dejó clara cuál es su postura frente a los duros cuestionamientos.

El influenciador calificó la investigación como un “show mediático” e incluso dijo que no es actual. “Eso es un tema viejo. Me parece raro que apenas haya salido. Mi equipo de abogados está al frente. Aquí no fue un error, yo sí he cometido errores por falta de información, pero este no fue el caso”, aseguró en un video que compartió en sus historias de Instagram.

"Según mi equipo de abogados, otros abogados y mi persona, hay desinformación y se están tergiversando cosas, así que estamos haciendo uso de mi derecho de defensa", escribió el creador de contenido en el texto que acompaña el video.

“Si después del proceso las autoridades competentes deciden que infringí las normas, con todo el amor y el respeto del mundo, se paga la multa, se levanta la cabeza, se continúa adelante y no se cometen los mismos errores”, puntualizó.