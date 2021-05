Esperanza Gómez se animó a opinar sobre la conmoción interior

Gómez, que supera los 5 millones de seguidores en Instagram, decidió hablar públicamente del tema luego que alguien cercano se lo pidiera para que ella con su poder en redes masificara el mensaje. “Hablé con una persona experta en política y me pidió el favor de hacer este video ya que uno como ‘influencer’, como figura pública, llega a personas que no son de leer muchas noticias”, inició diciendo.

Esperanza Gómez no teme hablar de política y cada vez que puede lo hace. La actriz de cine para adultos no fue indiferente a la grave situación de orden social que vive el país pero hay un tema que le ha generado mucha más preocupación y ha sido la propuesta del Centro Democrático de declarar a Colombia en ‘Conmoción interior’. (Lea aquí: Declarar conmoción interior genera controversia en el Congreso )

Seguidamente, Esperanza explicó de qué se trata esta propuesta y lo que implicaría en cuanto a decisiones importantes para el país. “Él está supremamente preocupado por la propuesta que hace el Centro Democrático de crear u hacer una ‘Conmoción interior’, ¿de qué se trata eso? Pues darle un poder absoluto al presidente de remover alcaldes, senadores. De firmar cualquier decreto sin tener la necesidad de consultarle a alguien. Esto no se puede permitir, estamos luchando por una democracia justa porque no se abuse más del pueblo. Pagamos impuestos y no es nuestra culpa que el Gobierno se la robe y no tenga para pagar para lo que realmente están destinados los impuestos”, dijo.

La actriz porno aprovechó su discurso para invitar a los colombianos a leer sobre el tema, además aseguró que en las marchas ha habido infiltrados para generar desmanes. “Los invito a que vayan a Google y pongan ‘¿qué es una conmoción interior’? y se den cuenta que esto es gravísimo y que no lo podemos permitir. Por este motivo el mismo gobierno infiltra gente en las marchas pacíficas para que generen disturbios porque básicamente este es el último recurso que tiene el Gobierno actual y las personas que están detrás del presidente, diciéndole qué debe hacer porque es la última carta que se tienen que jugar”.

“Por favor busquen y entérense qué es una conmoción interior para que se den cuenta lo grave y delicado que es este tema, no le podemos dar ese poder de firmar cualquier cosa sin necesidad de consultarle a las personas que “ de cierto modo” le ponen freno a las cosas que no son justas para el pueblo colombiano”, finalizó.