Esta es la razón por la que Karol G no irá a algunos países en su Tour

Karol G sigue consolidándose como un fenómeno global al lograr llenar completamente varios estadios icónicos en Estados Unidos durante el ‘Mañana Será Bonito Tour’, convirtiéndose en la artista latina más taquillera del país norteamericano. Hace unos días anunció su gira por Latinoamérica y algunos países fueron excluidos, por que la artista ha explicado directamente las razones.

La cantante anunció a todos sus seguidores lo que tanto estaban esperando el ‘Mañana Será Bonito Tour Latinoamérica’, que estará en Colombia, México, Guatemala, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Perú, Venezuela, Chile, República Dominicana, Paraguay y Brasil. Lea: Y se cumplió, Karol G tendrá un único concierto en Colombia

Ante la incertidumbre de muchos de sus seguidores acerca de su próxima gira, la cantante envió un audio explicando la situación: “Hay países a los que no pudimos incluir porque no podíamos llevar la infraestructura que necesitamos. El escenario de nosotros es un poquito complicado de montar. Había lugares en donde no podíamos tener la infraestructura como es del tour y me parecía como injusto que algunas personas vivieran la experiencia a la mitad. Entonces me entristece no poder ir a muchos países que amo y que sé que la gente tiene un cariño muy especial”.