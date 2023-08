Esta fue la actriz con la que Ozuna le habría sido infiel a su esposa

Claudia Bavel, una actriz española de cine para adultos, reveló detalles íntimos sobre su presunta relación con el cantante puertorriqueño Ozuna en una exclusiva entrevista con el programa de televisión estadounidense “El Gordo y La Flaca”.

Bavel, de 27 años, aseguró que mantuvo una relación amorosa con Ozuna durante ocho meses, desde diciembre de 2022 hasta julio de 2023. La actriz dijo que conoció al cantante en una fiesta en Miami y que él le aseguró que estaba separado de su esposa, Tania Marie Meléndez. Lea: Polémicas declaraciones de Yina Calderón sobre amorío con Giovanny Ayala

“Realmente tenía sentimientos muy hermosos hacia él”, dijo Bavel. “En diversas oportunidades habíamos hablado de proyectos que haríamos juntos en el futuro. Me siento bastante engañada. Nosotros teníamos planes de futuro, yo me enamoré de él y me siento muy traicionada por su parte”.