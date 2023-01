¡Están dejando de escuchar a Bad Bunny! Consecuencias tras la polémica

Sin duda Bad Bunny no empezó el 2023 como lo tenía planeado. Se suponía que su último álbum ‘Un verano sin ti’ y sus últimas canciones ‘La Jumpa’ y ‘Gato de Noche’, con Arcángel y Ñengo Flow respectivamente, serían suficientes para tomarse un año sabático, en el que se concentraría en su salud mental y emocional, sin embargo, todo se salió de control. Lea aquí: Jorge Celedón busca a fan a la que Bad Bunny le arrojó el celular al mar

Este acto ha desencadenado miles de críticas en torno al artista, pero no solo eso, la popularidad que ha ganado en plataformas de streaming como Spotify, en la cual ha sido el artista más escuchado a nivel mundial durante tres años consecutivos, también se ha visto afectada.

Otro ángulo del tumbe del celular a la chica en #republicadominicana #badbunny #benito La dama se pega, pero el no le dice nada ya q viola su espacio. Luego del momento el #boricua le quita el celular y lo lanza al agua. pic.twitter.com/aYICbjVQ7t

- ‘Títi Me Preguntó’ cayó 12 puestos ubicándose ahora en el número 25.

Varios seguidores del artista han optado por dejar de escuchar su música a raíz de lo sucedido, pese a que Bad Bunny ya se pronunció al respecto en redes. Quizá fue el hecho de que Benito no se disculpó en su trino, al contrario, en el mismo puso un hashtag que dice: “Sin cojones me tiene”, es decir, que le importa poco la situación. Le puede interesar: Lo que no se mostró del video de Bad Bunny lanzando el teléfono, ¿tiene razón?

De hecho, este tweet lo borró hace poco, exactamente decía: “La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE”.