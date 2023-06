“Estás con Feid, pero sabes que eres mía” Anuel lanza indirecta a Karol G

Sin embargo, la intérprete de “Mientras me curo del cora” ha demostrado que su relación con Anuel es cosa del pasado, ya que ayer hizo oficial su romance con el artista paisa, al llegar tomados de la mano al Miami Dade Arena, confirmando así los rumores de sus fans, quienes compartieron en redes su entusiasmo por la pareja.

Los celos de Anuel

En cambio Anuel no ha dejado de demostrar sus celos “obsesivos” con su ex novia, al punto de lanzar fuertes indirectas, como un post en el que sonríe acompañado de un cartel que insulta a Ferxxo, “y esta se la dedico a tu novio bb” dice la publicación que cuenta con más de cuatro millones de likes y que hizo que Feid saliera en una motocicleta por las calles de Medellín, levantando un cartel en el que se leía: “Anuel, ya no es bebecita, es Mor”.