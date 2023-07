Este es el cantante mexicano con el que Amparo Grisales tuvo un romance

Este 29 de junio se llevó a cabo el segundo capítulo de ‘Yo me llamo’ en su octava versión, fue una noche llena de talento en la que los participantes se esforzaron por convertirse en el doble perfecto de su artista preferido. Algunos participantes lograron conmocionar a los jurados y otros simplemente no se acercaron al ideal que busca el reality.

En el capítulo hubo tiempo inclusive para las confesiones de amor, esta vez se trató de la ‘Diva’ de la televisión colombiana, quien mencionó el efímero amorío que tuvo con Chayanne, a quien recuerda como un hombre ‘divino’ pero cuyo romance no trascendió porque el entonces cantante mexicano era muy joven para Amparo. Lea aquí: “Para mí es un papacito”, novia de Jhonny Rivera a críticas por su relación

“Yo soy amiga de Chayanne, es más, es uno que se me fue”, dijo la reconocida actriz colombiana. Además agregó: “Lo que pasa es que aunque no crean ustedes, a mí nunca me han gustado más jovencitos que yo (...), entonces nos dimos nuestros besitos pero yo le huía porque era muy chiquito”. Ante estas confesiones, Pipe Bueno no ocultó su curiosidad y le pidió que hiciera una lista de las cosas que habían vivido juntos.