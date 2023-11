Este es el compositor detrás de los grandes éxitos de Shakira y Karol G

Kevin Cruz o Keityn, como es mejor conocido, tenía todas las razones para estar junto a los artistas para celebrar el triunfo de estos galardones. Este colombiano está detrás de uno de los temas más exitosos de Shakira que sacó a luz luego de su ruptura con Gerard Piqué, que también fue todo un hito para el empoderamiento femenino, con la estrofa: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Lea: Shakira pagó 6,6 millones de euros en segunda causa por fraude fiscal

Muchas de las personas que seguían la ceremonia por televisión, se preguntaron qué hacía este hombre al lado de Bizzarrap y Shakira quienes ganaron en la categoría de Mejor Canción Pop y Canción del Año por Music Session vol. 53 que, desde su lanzamiento en enero de este año, no ha dejado de cosechar triunfos.

Ovy on the Drums, Karol G y Keytin. // Foto: Instagram @keityn

También contó que “Shakira tiene que vivir” lo que escribe. “Cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho te hace una canción de desamor y quiere demostrar lo que siente. Creo que esa es la base de todo. Escribir para ella ha sido un privilegio”. Le puede interesar: Las razones por las que Shakira eligió pagar la multa y no seguir el juicio

Otro de los detalles que reveló fue: “Esa parte de ‘las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’ era la primera idea que habíamos hecho Bizarrap y yo, tocó borrar mucho para que cuadrara”.

Keityn recuerda que esta composición lo tuvo encerrado con la cantante durante tres días en la casa que en ese entonces tenía en Barcelona. “Ella es una artista exigente, sabe muy bien qué quiere decir y cómo hacerlo. Y conoce además muy bien a su público. Por momentos, cuando sentíamos que la canción estaba casi lista, se corregían detalles, frases, palabras. Nada quedaba al azar. Y sabíamos al final que se trataría de un bombazo musical, por la honestidad y la manera como estaba contada”, expresó el compositor. Lea: Conoce a Ovy On The Drums, el productor colombiano de Karol G

No es la primera vez que el compositor le cantaba a los corazones rotos, ya es todo un experto en el desamor. Detrás de ‘Tusa’, el ardiente éxito de 2019 en las voces de Karol G y Nicki Minaj, él es el hombre quién la compuso. Contó que el día que nació el tema de ‘Tusa’, solo tenía planes de visitar al productor, Ovy on the Drums para comer alitas de pollo y videojuegos.

“Pero él no podía sacarse de la cabeza una melodía de violín que tenía desde hacía tiempo –sí, justo esa con la que comienza la canción– y me pidió que lo ayudara a escribir la letra. “En menos de media hora, ya teníamos Tusa desde el precoro al coro”, contó. Lea: Luis Fonsi encenderá la navidad en un parque de Disney en Florida

Keityn con tan solo 26 años es conocido en la industria como ‘La pluma de oro’, también brilló en la noche del pasado 16 de noviembre por el álbum más celebrado de Karol G, ‘Mañana será bonito’, un trabajo discográfico que recoge la canción que lleva el mismo nombre, también los éxitos como ‘TQG’, ‘Provenza’, ‘Amargura’, entre otros, que millones de seguidores de la Bichota han gritado en sus giras.