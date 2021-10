Este es el nuevo proyecto del creador de ‘Élite’

Tras triunfar por todo lo alto como cocreador de “Élite”, Darío Madrona se estrena en Estados Unidos como el máximo responsable de “One Of Us Is Lying”, una serie en la que vuelve a unir los caminos del thriller criminal y del relato sentimental adolescente. “Yo no tenía ni idea de lo que significaba trabajar en una serie de EE.UU. y en tu segundo idioma”, explicó a Efe el guionista y productor español. “Ha sido un proceso de aprendizaje muy bonito, pero también muy bestia, muy brutal y muy radical. Ha sido tremendo, la verdad”, añadió. Madrona estrena este jueves en la plataforma digital Peacock esta serie inspirada en la novela superventas “One Of Us Is Lying” de Karen M. McManus y que cuenta como protagonistas con Marianly Tejada, Cooper van Grootel, Chibuikem Uche, Mark McKenna y Annalisa Cochrane. La historia comienza con una situación muy sencilla: cinco adolescentes son castigados en el instituto por diferentes faltas. Pero la cosa se complica cuando uno de ellos muere de forma repentina, lo que convierte automáticamente a los otros cuatro en sospechosos del crimen.

Los productores de “Élite” Carlos Montero y Darío Madrona. // Foto: EFE El excepcional éxito en Netflix de “Élite”, la serie que ideó junto a Carlos Montero, le abrió las puertas de la industria estadounidense. Pero Madrona aprovechó el lanzamiento de “One Of Us Is Lying” para repasar cómo llegó hasta aquí. “Ha sido una experiencia única en la vida y algo que jamás me podía imaginar que iba a tener. Ha merecido muchísimo la pena. Fue lanzarse a una piscina que no sabías si había agua, lava o si estaba vacía”, describió. Con “Élite” arrasando por medio mundo, Madrona empezó a recibir ofertas de agentes estadounidenses y finalmente firmó por CAA, una de las agencias de talento más importantes del mundo. A partir de ahí empezaron a mandarle propuestas como una sobre “One Of Us Is Lying”, que ya tenía el episodio piloto rodado y que le resultó interesante. Lo siguiente fue, en sus palabras, “pasar etapas de una gincana”, ya que se reunió con productores, el estudio, la cadena... “Y en cada etapa piensas: ‘Ya no me van a llamar para la siguiente...’”, bromeó. Finalmente llegó la confirmación de que sería el “showrunner”, que es quien supervisa todos los aspectos de una serie o, tal y como lo define Madrona con una sonrisa, “quien tiene la culpa de todo lo malo que pasa”. (Le puede interesar: Protagonista de ‘La nieta elegida’ disfruta su primer protagónico) “Al final, contratar a un ‘showrunner’ es un acto de fe. Y tenían fe en mí porque les había gustado mucho ‘Élite’”, contó. “Todo es tu responsabilidad. Todo pasa por ti y, si algo está mal, es culpa tuya. Tienes que tener un control muy grande de lo que está ocurriendo pero también dejar trabajar a la gente”, agregó.

Madrona encontró varios aspectos de la novela “One Of Us Is Lying” que le resultaron muy atractivos, más allá de que fuera “un libro súper adictivo” y que se leyó en un suspiro.