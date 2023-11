Con emoción, Carlos Calero anuncia: “¡El ganador de ‘Yo Me Llamo’ es... Miguel Bosé!”

La audiencia está ansiosa por conocer quién será el vencedor de esta última entrega. Muchos fans han optado por preguntarle a la inteligencia artificial Chat GPT para obtener su perspectiva sobre el posible ganador de Yo Me Llamo 2023.

El participante agradece con humildad y emoción mientras el público estalla en aplausos. Los jueces, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, se ponen de pie, aplaudiendo con admiración. Lea aquí: Amparo Grisales le dio beso en la boca a ‘Maluma’ de ‘Yo me llamo’

César Escola agrega: “No solo has imitado a Miguel Bosé, sino que has incorporado su esencia. Ha sido un placer tenerte en el escenario”. Pipe Bueno concluye con entusiasmo: “Eres un ganador merecido. Tu dedicación y talento han brillado desde el principio. ¡Felicidades, Miguel Bosé de ‘Yo Me Llamo’!”