Este sería el nuevo amor de Melina Ramírez

La misma Melina le había dicho a la revista Aló que fue Juan Manuel quien comenzó a coquetearle a través de mensajes de Instagram desde diciembre pasado, pero aseguró que no eran novios aunque sí se sentía muy a gusto conociéndolo.

“No sé si vaya a ser mi novio más adelante, o no. Sin embargo, estoy feliz conociéndolo. Es un hombre respetuoso, un caballero y también es un gran papá (...) Pido siempre a Dios que me ponga el que es y, si es él, pues Dios me lo hará saber”, le dijo a la revista Aló.

Desde entonces, ni Melina ni Juan Manuel han confirmado o desmentido una relación, pero en la tarde de este sábado ha sido el programa La Red, del canal Caracol, el que se ha aventurado a decir que sí tienen una relación formal.