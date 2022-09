Eugenio Derbez: así pasó su cumpleaños tras grave accidente

Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez.

Su esposa, en medio de la situación, ha tenido que continuar con sus actividades laborales y el día de ayer mostró en su cuenta de Instagram el emotivo momento en el que el público cantaba junto a ella ‘Las Mañanitas’ para celebrar el cumpleaños de su esposo.

“El mejor regalo que Eugenio pudo recibir hoy, fue sentir la energía y el cariño de las 25,000 personas que anoche me ayudaron a cantarle Las Mañanitas”, afirmó la cantante.

A pesar del alto en el camino por la intervención quirúrgica, el actor ya grabó la película “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”, dirigida por Aitch Alberto, por lo que reaparecerá en cines este septiembre.