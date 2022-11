Ex de Aleska la acusa de haber hecho brujería a dos famosos colombianos

“Yo no tengo nada que ver. No me presto a ningún experimento social, video, ni nada con su persona (Aleska). No me hablo con ella y estamos en un proceso legal denso”, expresó el empresario, quien además aseguró que miembros de su familia también habrían sido víctimas de las prácticas de Aleska: “Tengo una hija y un hijo que son mi vida y motivación, un ahijado que lo quiero como a mi hijo, a los cuales también les hicieron brujería”. Lea: Ella es Aleska Génesis, la ex de Nicky Jam que le habría hecho brujería

¿Le hizo brujería a Maluma y Sebastián Yatra?

Una de las afirmaciones del empresario que ha causado controversia es que acusó a la modelo venezolana de tener una larga lista de celebridades a las que les habría hecho brujería. Lo impactante para los internautas colombianos es que mencionó a dos famosos cantantes del país: Maluma y Sebastián Yatra. Lea también: Ex de Nicky Jam venderá Lamborghini rosado que él le regaló

“Aleska no solo practicó la brujería conmigo y Nicky Jam, también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier Borgio, Larry Blag y tengo pruebas”, fueron las palabras de Mauricio.

Hasta el momento, la modelo venezolana no se ha pronunciado al respecto.